Самарский университет собирает будущих инженеров-лидеров России
24 января 2020 13:07
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С 27 января по 1 февраля в Самарском университете пройдет масштабный образовательный форум — зимняя школа "Инженерное лидерство" для финалистов общенациональной олимпиады студентов "Я — профессионал". Самара стала одним из восьми городов России, где проходят подобные мероприятия.
Зимние школы — один из наиболее ярких и содержательных моментов завершающей части олимпиады. Их участниками становятся лишь небольшая часть финалистов, показавших высокие результаты на отборочном онлайн-этапе и прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем.
"Инженерное лидерство" соберет 130 лучших студентов, представляющих 65 университетов из 36 регионов страны и участвующие в 6 направлениях олимпиады: "Автомобилестроение"; "Машиностроение"; "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов"; "Радиотехника"; "Электроэнергетика". Они приедут в Самару, чтобы пройти финальное испытание и практико-ориентированное обучение.
Программа зимней школы предусматривает для участников серию дискуссий, семинаров, мастер-классов, деловых игр, где их наставниками будут преподаватели Самарского университета, а экспертами - специалисты компаний-партнеров. В частности, по направлению автомобилестроение ребята смогут непосредственно общаться с представителями глобальных автоконцернов и ведущих автопроизводителей страны - АВТОВАЗ и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Volkswagen, КАМАЗ, Автомобильный завод “УРАЛ” и другие.
Также в рамках зимней школы "Инженерное лидерство" студенты посетят крупнейшие производственные центры глобальных корпораций, расположенных в Самарской области, в том числе: Schneider Electric, Renault-Nissan-Mitsubishi, Arconic. Студенты смогут познакомиться с организацией производства, лично пообщаться с главными технологами, инженерами, HR-руководителями этих компаний, которые расскажут об особенностях работы, требованиях к специалистам и перспективах работы в корпорации, сообщает пресс-служба вуза.
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