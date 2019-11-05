Самарский университет реализует программу повышения квалификации по исследованиям инновационного потенциала области
5 ноября 2019 13:25
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева реализовал обучающую программу повышения квалификации по новейшим методикам исследования инновационного потенциала Самарской области.
Программа базируется на новом образовательном курсе "Социальные инновации для развития экономики замкнутого цикла" профессора кафедры экономики Самарского университета, лектора университета Санкт-Галлена (Швейцария), PhD Дарьи Герасименко.
Повышение квалификации прошли 27 представителей инновационной экосистемы региона.
Среди участников - представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, технопарка "Жигулевская долина", АО "Особой экономической зоны Тольятти", Самарский университет, СамГТУ, СамГУПС, ТГУ, СамГМУ, а также Yellow Rockets.
Участники обучающей программы проанализировали основные аспекты инновационной экосистемы Самарской области и меры для ее стимулирования, опробовали новейшие методики совместной работы, такие как: процесс Теории U (разработан в бизнес-школе Массачусетского технологического института), а также различные методики осознанности для развития экосистемного мышления.
Основными спикерами выступили Дарья Герасименко (автор публикаций в области "осознанных" инноваций для развития экосистемного мышления и инновационной экономики) и руководитель Центра развития бизнеса DreamTeam Дмитрий Риман.
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