Самарский политех собирает друзей
27 мая 2019 12:48
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Торжественная часть мероприятия начнется в 12.00. Место встречи: концертный зал первого корпуса (ул. Первомайская, 18). С 13.00 празднование продолжится на факультетах.
Добрая традиция зародилась в Политехе четыре года назад. Кстати, в этом году университету исполняется 105 лет.
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