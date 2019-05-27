Самарский политех собирает друзей

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Торжественная часть мероприятия начнется в 12.00. Место встречи: концертный зал первого корпуса (ул. Первомайская, 18). С 13.00 празднование продолжится на факультетах.Добрая традиция зародилась в Политехе четыре года назад. Кстати, в этом году университету исполняется 105 лет.