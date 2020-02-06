Самарский политех провел Всероссийскую олимпиаду по химии

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30 и 31 января на площадке химико-технологического факультета Самарского государственного технического университета прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. По традиции, организатором мероприятия выступила кафедра «Общая и неорганическая химия». В соревнованиях приняли участие 135 учеников 9, 10 и 11 классов.– На базе нашего университета олимпиада в этом году прошла в десятый раз, – рассказывает один из ответственных за организацию и проведение олимпиады, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» СамГТУ Ольга Лаврентьева. – За это время сформировался сплоченный коллектив, работающий слаженно, без сбоев. Кураторами олимпиады являются Минобрнауки Самарской области и региональный Рособрнадзор, представители которых ежегодно контролируют соблюдение установленного Минпросвещения РФ регламента проведения олимпиады. Также за ходом олимпиады следят общественные наблюдатели.Школьникам пришлось преодолеть два тура испытаний – теоретический и экспериментальный, каждый продолжительностью пять часов. Соревнования проходят одновременно по всей России и предполагают только индивидуальный зачет, поэтому все задания ребята выполняли самостоятельно.Сначала старшеклассники решали задачи повышенной сложности, требующие от участников не только серьезной теоретической подготовки, но и творческого мышления. На следующий день приступили к выполнению практических заданий – работали с химическим реактивами и специальным оборудованием, проводили опыты. Экспериментальный тур традиционно проходит на кафедрах факультета. Работу учащихся 9 классов организуют сотрудники кафедры «Аналитическая и физическая химия», а десятиклассники экспериментируют на кафедре «Общая и неорганическая химия». Со старшим классом занимаются сразу две кафедры – «Технология органического и нефтехимического синтеза» и «Органическая химия».По окончании двух туров школьной олимпиады к работе приступили члены жюри под руководством доктора химических наук, доцента кафедры «Аналитическая и физическая химия» Сергея Яшкина. В состав комиссии вошли профессора и доценты Самарского политеха, Самарского университета, СГСПУ и СамГМУ. Эксперты анализировали работы и выставляли за каждое задание баллы. По сумме баллов, полученных за теоретический и экспериментальный тур, будут определены школьники, прошедшие в заключительный этап олимпиады. Они представят наш регион на всероссийском уровне.