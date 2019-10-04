Самарские политеховцы получили стипендии Президента РФ

97

За успехи в учебе и научной деятельности студентам и аспиранту Самарского политеха назначены стипендии Президента Российской Федерации. Об этом сообщается в приказе (https://clck.ru/JPCSR) федерального Министерства науки и высшего образования.Стипендиатами стали студенты инженерно-экономического факультета Алексей Душкин и Алина Косилова, теплоэнергетического факультета Артем Доронин и факультета промышленного и гражданского строительства Наталия Молева. Также с 1 сентября в течение текущего учебного года дополнительная поддержка предусмотрена для аспиранта кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Сергея Губанова, сообщает пресс-служба вуза.