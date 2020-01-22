Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает к участию в Областном конкурсе буктрейлеров «Мистер Букер»

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С 13 января по 31 марта проходит приём заявок на Областной конкурс «Мистер Букер». Участникам предлагается выбрать одну из своих любимых книг и рассказать о ней с помощью короткого видеоролика – буктрейлера.Организаторы конкурса: Самарская областная универсальная научная библиотека при поддержке Самарской областной писательской организации, Самарского театра «Город», Союза кинематографистов России, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы «Поиск».Участниками Конкурса могут стать жители Самарской области, имеющие как профессиональные, так и любительские навыки видеосъемки и монтажа. Приём творческих работ (буктрейлеров) осуществляется на электронную почту Конкурса mrbooker2020@mail.ru.На Конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик и т.д. Приветствуется выбор литературных произведений, не входящих в школьную программу. Продолжительность буктрейлера не должна превышать 5 минут (включая титры). Более подробную информацию, а также примеры работ участников конкурса 2019 года можно найти в официальной группе конкурса: vk.com/booker2020. Перед тем как приступить к созданию буктрейлера и отправить заявку на участие, просим вас внимательно ознакомиться с Положением о конкурсе (libsmr.ru/news/num/302).Подведение итогов Конкурса, награждение победителей, а также демонстрация буктрейлеров финалистов состоится в апреле 2020 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) в рамках Всероссийской акции «Библионочь». Точная дата проведения финала будет опубликована на странице vk.com/booker2020 не позднее 10 апреля.