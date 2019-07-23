Самарская область получит субсидии из федерального бюджета на реализацию сразу девяти направлений в рамках национального проекта «Образование»

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Стали известны результаты отбора Министерства просвещения России на предоставление субъектам РФ субсидий из государственного бюджета в 2020-2022 годах на софинансирование ряда направлений национального проекта «Образование».Все заявки, подготовленные министерством образования и науки Самарской области, получат финансовую поддержку от федерального центра.В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» до конца 2022 года будут открыты два новых детских технопарка. Помимо этого, уже в 2020 году в регионе появится мобильный технопарк «Кванториум», а в Самаре будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей, действующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".В своем ежегодном послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил четкие задачи по созданию центров цифрового развития детей. Благодаря финансовой поддержке из федерального центра в Самарской области к 2022 году появятся два «IT-куба».Планируется, что уже в первый год работы в каждом из них на постоянной основе знакомиться с азами программирования смогут 450 детей с 1 по 11 класс.117 школ и 31 учреждение профессионального образования к 2022 году будут оснащены новыми компьютерными классами с ноутбуками и интерактивными досками.Напомним: в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» с 1 сентября 2019 года в регионе начнут действовать 45 центров цифрового и гуманитарного профилей на базе школ, а к 2022 году их в Самарской области будет уже 160.Глава региона неоднократно подчеркивал, что развитие образования невозможно без высокопрофессиональных преподавателей. В рамках федерального проекта «Учитель будущего» в 2020 году в Самарской области появятся сразу два центра непрерывного повышения квалификации педагогов. А в 2022-ом начнет работу центр оценки их профессионального мастерства и квалификации.На качественно новом уровне организовать профессиональную подготовку, как студентов, так и старшего поколения позволит «Центр опережающей профессиональной подготовки». Он откроется в регионе уже в следующем году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Благодаря его созданию планируется готовить кадры в соответствии с запросами рынка труда и экономики региона.Кроме того, поддержана заявка министерства образования и науки Самарской области на модернизацию средств обучения в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшие пять лет данные организации Самарской области получал финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов на обновление материально-технической базы, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com