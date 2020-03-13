Самарская область готова с сентября обеспечить обучающихся младших классов горячим питанием

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Специалисты министерства образования и науки Самарской области посетили школу поселка городского типа Мирный муниципального района Красноярский, и оценили организацию горячего питания школьников.Вместе с администрацией школы они осмотрели пищеблок, столовую. Меню, утверждённое Роспотребнадзором, соответствует требованиям по питательной ценности, сбалансированности и разнообразию. За качеством еды постоянно следит родительская общественность. Родители регулярно принимают участие в дегустации блюд, входящих в рацион детей.«У нас организована в школе комиссия. Родители могут контролировать качество питания, проводить дегустацию. Мы приходим, снимаем пробу, записываем в журнал все свои пожелания. Но, если честно, ни разу не фиксировали недочёты, потому что организовано всё хорошо, - отмечает Ольга Ярченко.- У меня старшая дочь учится в 10 классе, а сын – в 4. Так вот младший иногда дома мне говорит: «Приготовь кашу, как в школе». Ему очень нравится».В образовательном учреждении созданы условия, которые позволяют обеспечить социальную меру поддержки, озвученную в ежегодном Послании Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил организовать бесплатное горячее питание ученикам 1-4 классов с 1 сентября 2023 года.В Самарской области данная мера соцподдержки будет доступна намного раньше. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу - с 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов должны быть обеспечены здоровым горячим питанием абсолютно бесплатно.«Горячее питание учеников всегда в приоритете, т.к. одна из самых главных наших задач - здоровьесбережение детей, - подчеркивает директор средней общеобразовательной школы п.г.т.Мирный Михаил Пучко. - В пищеблоке работают квалифицированные специалисты, штат полностью укомплектован, есть хорошее технологическое оборудование. У нас есть все условия для того, чтобы те планы, которые поставлены руководством государства и региона, мы выполнили».В Самарской области более 140 тысяч учащихся начальных классов будут получать бесплатное питание в школах. Согласно внесенным изменениям в Федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в рационе учеников начальных классов обязательно должно быть горячее блюдо, не считая горячего напитка, сообщает пресс-служба облправительства.