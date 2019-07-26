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Новости /  Общество /  Образование  

Школьным медалям прибавят баллов ЕГЭ

26 июля 2019 09:10
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Школьным медалям прибавят баллов ЕГЭ
Какие изменения предлагают внести в закон об образовании.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому круглым отличникам нужно добавлять минимум 11 баллов к их результатам ЕГЭ. Сейчас сумму всех дополнительных поощрений закон ограничивает 10 баллами. Причем в этих рамках каждый вуз сам определяет, сколько добавить к результатам ЕГЭ за каждое конкретное достижение.

В МГУ, например, за золотую медаль абитуриент получает пять баллов. Еще пять баллов можно получить, например, значок ГТО и некоторые олимпиады. Учитывая, что общая сумма баллов за ЕГЭ — 300, нынешние стимулы ничтожно малы, заявил в интервью «Ъ FM» автор законопроекта Игорь Ананских.

"Сейчас золотые медалисты получают в вузах всего три-четыре дополнительных балла за 11 лет кропотливого труда — это мало. Самая главная задача — поспособствовать стремлению ребят учиться в школе и получать золотую медаль для того, чтобы получить тот минимальный бонус для поступления в вуз", - говорит Игорь Ананских

«Школьники должны понимать, что у них есть ориентир. Вещи несоизмеримые: когда люди учатся 11 лет на “отлично”, они получают три балла и за участие в ГТО один балл. Мы нивелируем очень сильно среднее образование. Мы должны, наоборот, его поднимать, сделать все для того, чтобы у наших ребят было желание получать больше знаний в школе», — говорит Ананских.

Изменения предлагается внести в 71-ю статью закона об образовании. Получить дополнительные баллы смогут только абитуриенты бакалавриата и специалитета. Сильно увеличивать поощрения за школьные медали тоже неправильно — это может породить коррупцию и недобросовестную конкуренцию, уверен профессор Высшей школы экономики Константин Сонин: «Это совершенно ложная идея, что можно законом, принимаемым Госдумой, правильно определить, какой должна быть награда за золотую медаль.
Как только вы начинаете каким-то почетным званиям и наградам придавать какие-то материальные бенефиты, например, слишком много баллов, это сразу порождает и нездоровую конкуренцию, и коррупцию. Это будет глупо, если у детей желание получить золотую медаль будет более важным, чем желание чему-то учиться».

В этом году помимо отличников медали получили школьники, набравшие 100 баллов за ЕГЭ. При этом право поступления в вузы без экзаменов пока остается только у победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, пишет Коммерсантъ-FM.


Фото: pixabay.com
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