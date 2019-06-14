Российских школьников избавят от рюкзаков с учебниками
14 июня 2019 13:45
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Российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками — такие меры прописаны в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы. Об этом рассказал глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Ребенок не должен носить на себе ранец весом в несколько килограммов, например в зарубежных школах предусмотрены индивидуальные шкафчики под эти цели», — сказал он в интервью «РИА Новости», опубликованном в пятницу, 14 июня.
По словам Соломона, также планируется сократить время нахождения в очереди в раздевалки с семи до двух минут, разместить расписание на всех этажах учебного заведения и загрузить на планшет.
Еще один пример оптимизации — ускорение процессов в школьной библиотеке, добавил он. Как пояснил специалист, раньше ученик тратил около 15 минут на очередь за книгой, а сейчас может заказать ее на планшет.
При этом Соломон заверил, что оптимизация не коснется содержания образовательного процесса, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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