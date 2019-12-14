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Новости /  Общество /  Образование  

Росгвардейцы провели Уроки Мужества в Самаре и Тольятти

14 декабря 2019 11:18
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Росгвардейцы провели Уроки Мужества в Самаре и Тольятти
В начале декабря жители страны отмечают сразу две знаковых даты: День Героев Отечества и День Конституции.

Торжественное мероприятие, приуроченное к этим, памятным для России, дням, состоялось в самарской школе 152. В гости к ее воспитанникам пришли сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области.

Офицеры ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области подробно рассказали школьникам о Дне Героев Отечества, когда и для чего установлена эта памятная дата.

- В списке удостоенных этой высокой награды росгвардейцы занимают особое место. За четверть века с момента учреждения звания Героя Российской Федерации, знака особого отличия – медали «Золотая Звезда», удостоены 172 представителя Росгвардии – отметил в своем выступлении сотрудник спецподразделения капитан полиции Александр М. - Всего же в списки воинских частей, подразделений территориальных органов войск национальной гвардии Российской Федерации навечно зачислены 847 военнослужащих и сотрудников. Два человека, удостоенных высокого звания Героя России, являются нашими земляками. Это Евгений Золотухин, боец отряда «Русь», ценой собственной жизни заслонивший командира от пули боевика. Еще один герой – ныне здравствующий Александр Стержантов, умело сражавшийся в Дагестане и одержавший верх над численно превосходящим противником.

Помимо рассказа, школьников ждали показательные выступления сотрудников ОМОН. Зрителям наглядно продемонстрировали, как нарабатываются навыки бойцов специальных подразделений: им показали комплекс приемов рукопашного боя с оружием и подручными предметами, а также целый каскад зрелищных бросков из богатого арсенала спецназа.

Не менее зажигательным стало выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области под управлением капитана Олега Чемоданова. Музыкальный микс из хитов разных времен никого не оставил равнодушным.

Аналогичное мероприятие состоялось в Тольятти. Офицеры Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии совместно с сотрудниками Тольяттинского краеведческого музея организовали открытый урок, посвящённый Дню Конституции. В рамках акции юные воспитанники подшефного кадетского класса имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова узнали о том, что такое Конституция, какую роль она играет в общественной и политической жизни современной России, а также почему нужно чтить и уважать нормы, изложенные в ней.

В ходе урока, который был проведен на территории музея, кадеты познакомились и с историей своего родного края. Экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, вызвала у них особый интерес. Глядя на снимки той поры, каждый из ребят понимал, какая ответственность возлагается на людей, чьи судьбы связаны с армией, и что мирное завтра зависит сегодня от них – юных кадет Росгвардии.

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