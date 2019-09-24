Разработанная в Самаре лазерная установка может помочь в борьбе с астероидами

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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева совместно со своими российскими и зарубежными коллегами разработали и испытали первую в России экспериментальную лазерную установку нового типа, позволяющую создавать компактные лазеры мегаваттной мощности. На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактные и мощные источники когерентного излучения для применения в промышленности.Лазер с оптической накачкой на метастабильных атомах инертных газов создан учеными Самарского университета в кооперации с Самарским филиалом Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и университетом Эмори (Emory University, США) в рамках вузовской научно-исследовательской лаборатории «Структура и динамика квантовых систем» под руководством американского профессора Майкла Хэвена.Созданная самарскими учеными установка является лабораторной и будет пока использоваться для выявления оптимального способа получения метастабильных атомов инертных газов и эффективных режимов лазерной генерации. «Сейчас, когда мы создали собственно установку, мы будем экспериментально изучать физические принципы построения такой системы - как проводить оптическую накачку, как мощность разряда влияет на концентрацию метастабильных атомов аргона, как зависит концентрация метастабильных атомов инертных газов от давления смеси», - прокомментировал ведущий научный сотрудник лаборатории «Физика и химия горения» Самарского университета Павел Михеев.Как отмечают ученые, по своим энергетическим свойствам подобные установки близки к космическим бластерам, описываемым в фантастических романах, и могут использоваться при создании в будущем систем противоастероидной защиты Земли. Компактные мощные лазеры также могут быть востребованы в различных сферах промышленности, в том числе для обработки материалов, измерения расстояния между объектами и решения других задач, сообщает пресс-служба вуза.