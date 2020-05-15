Разговорный клуб на французском приглашает самарцев

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В понедельник, 18 мая Альянс Франсез Самара в 18:30 приглашает на разговорный клуб с Жюльет Карс. На этот раз обсуждение будет посвящено фильмам My French Film Festival.Для этого предлагают Вам посмотреть короткометражный фильм из подборки, которую вы найдете на сайте.На онлайн-мероприятии Вы сможете поделиться своими эмоциями и впечатлениями от увиденного, послушать французскую речь и просто провести время в приятной компании. Также участников ждет квиз по французскому кинематографу!Разговорный клуб пройдет в Zoom, перед началом вам придет номер конференции. Минимальный уровень французского для участников: А2. Участие бесплатное.12+