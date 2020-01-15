Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс

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"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы", — сказал Путин.Он отметил, что, когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают, передает РИА Новости.

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