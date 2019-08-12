Проходной балл в СамГМУ вырос на 25 пунктов

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В Самарском государственном медицинском университете завершилось зачисление абитуриентов 2019 года на бюджетную форму обучения. На первый курс «бюджета» по итогам зачисления поступило 703 человека, таким образом план приема выполнен на 100%. Приказ опубликован на сайте СамГМУ.Из них 390 – «целевики», 35 – «льготники» и 278 человек зачислены в первую и вторую волну по общему конкурсу. Среди первокурсников этого года - 2 победителя олимпиад из перечня Минобрнауки России. А также 286 медалистов, то есть почти каждый второй поступивший на бюджетную форму обучения имеет аттестат или диплом «с отличием».По словам ответственного секретаря приемной комиссии СамГМУ Дмитрия Горбачева, проходной балл по всем специальностям в 2019 году вырос в сравнении с прошлым годом в среднем на 25 баллов (от 16 до 45).«Наблюдается положительная динамика в качестве подготовки будущих первокурсников. СамГМУ для дальнейшей учебы выбирают талантливые абитуриенты с высокими результатами по выпускным экзаменам, что создает прочный фундамент для их обучения в университете», - комментирует и.о. ректора СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.В СамГМУ в этом году за бюджетный счет будут обучаться абитуриенты из 32 регионов России и ближнего зарубежья. Больше выпускников из Самарской (58%), Ульяновской (13,5%), Пензенской (5,5%) областей, Оренбурга (4,5%), Башкирии (3,3%), Татарстана (3,3%), Саратовской области (2,4%).Всего на бюджетную форму обучения было подано 4528 заявлений, что на 15% больше, чем в прошлом.