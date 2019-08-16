Открытие межрегионального форума «Созвездие IQ» - Самарский НАНОГРАД пройдет 18 августа

99

18 августа в 10.30 в Ставропольском районе Самарской области (Ягодинское лесничество, квартал № 3, лагерь «Электроник-Дубрава») состоится открытиеV межрегионального форума «Созвездие IQ» - Самарский НАНОГРАД.В нем примут участие 156 талантливых старшеклассников из 8 регионов Приволжского федерального округа. Наш регион представляют школьники не только из Самары и Тольятти, но и из муниципальных районов.Для работы участников подготовлены 12 бизнес-кейсов, 15 мастерских, 16 мастер-классов, видеоконференция с представителями ведущих предприятий РФ, коучинг для педагогов, сопровождающих делегации, экскурсии на предприятия, встреча с представителями вузов Самарской области, фестивальные вечера, спортивные мероприятия, коммуникативные игры.