Областная научная библиотека открывает серию мастер-классов по скоростному чтению

29

В Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 а) будет проводиться серия мастер-классов по скоростному чтению в рамках подготовки к областному конкурсу скоростного чтения «Книжное ГТО». Напомним, конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО» пройдёт уже в пятый раз. Соревнуются жители региона разных возрастов:- 2-5 классы;- 6-8 классы;- 9-11 классы;- взрослые.В 2019 году проект победил в номинации «Духовность и культура» V юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области.14, 15, 21, 22, 28, 29 марта 2020 года с 17.00 до 18.30 будут проходить мастер-классы по скоростному чтению для участников от 14 до 18 лет. Занятия бесплатные. Желающим обучаться следует только зарегистрироваться в группе Центр чтения https://vk.com/topic-46304145_41023737 или позвонить по телефону: 334-22-99.Современная жизнь требует от успешного человека оперативного восприятия и переосмысления большого объема информации разного рода. Для этого существуют различные методики быстрого чтения, тренировка внимания и памяти, поэтому значение скорочтения и опыт, который дает участие в конкурсе «Книжное ГТО» сложно переоценить.