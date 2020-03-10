Областная научная библиотека открывает серию мастер-классов по скоростному чтению
10 марта 2020 11:49
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 а) будет проводиться серия мастер-классов по скоростному чтению в рамках подготовки к областному конкурсу скоростного чтения «Книжное ГТО». Напомним, конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО» пройдёт уже в пятый раз. Соревнуются жители региона разных возрастов:
- 2-5 классы;
- 6-8 классы;
- 9-11 классы;
- взрослые.
В 2019 году проект победил в номинации «Духовность и культура» V юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области.
14, 15, 21, 22, 28, 29 марта 2020 года с 17.00 до 18.30 будут проходить мастер-классы по скоростному чтению для участников от 14 до 18 лет. Занятия бесплатные. Желающим обучаться следует только зарегистрироваться в группе Центр чтения https://vk.com/topic-46304145_41023737 или позвонить по телефону: 334-22-99.
Современная жизнь требует от успешного человека оперативного восприятия и переосмысления большого объема информации разного рода. Для этого существуют различные методики быстрого чтения, тренировка внимания и памяти, поэтому значение скорочтения и опыт, который дает участие в конкурсе «Книжное ГТО» сложно переоценить.
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