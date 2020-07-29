На площадке Самарского политеха пройдёт конкурс «Лучший пивовар»

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31 июля в Самарском государственном техническом университете состоится региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пивовар». Церемония открытия начнётся в 10:00 в 792 аудитории седьмого корпуса (ул. Первомайская, 1). Проводят соревнования Министерство труда, занятости и миграционной политики РФ, Минпромторг РФ и правительство Самарской области. Опорный университет и пивоваренная компания «Балтика» выступают в качестве соорганизаторов.Участниками конкурса станут опытные специалисты по технологии пивоварения, работающие на предприятиях Самарской области, среди них – выпускники факультета пищевых производств Политеха. Им предстоит выполнить несколько теоретических и практических заданий, составленных при участии специалистов опорного вуза.Блок теоретических испытаний включает в себя тестовые вопросы и ситуационные задачи. Практические модули нацелены на демонстрацию конкретных навыков и умений. Так, например, конкурсантам придется идентифицировать пиво по стилям, обнаружить в солоде примеси и выявить дефекты пива.Победителя определит экспертная комиссия, возглавляемая деканом факультета пищевых производств Политеха Владимиром Бахаревым. В состав группы экспертов входит также доцент кафедры «Технология пищевых производств и биотехнология» Дмитрий Зипаев.– Наш университет выбран в качестве площадки проведения конкурса неслучайно, – отмечает он. – Политех сегодня – ведущий вуз региона по подготовке кадров в сфере технологии бродильных производств, и, бесспорно, играет важную роль в формировании кадрового потенциала пивоваренной отрасли.Конкурсанты, занявшие по итогам регионального этапа первое и второе места, продолжат состязаться на федеральном уровне. Всероссийский финал соревнований пройдёт в Самаре 20 и 21 сентября.