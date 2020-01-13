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Новости /  Общество /  Образование  

Минобрнауки и портал нацпроектов запустили проект о молодых ученых

13 января 2020 13:09
54
Минобрнауки и портал нацпроектов запустили проект о молодых ученых
Первый материал проекта рассказывает о трех специалистах.

Минобрнауки и портал «Будущее России. Национальные проекты» запускают совместный проект «Наука будущего». Его задача — рассказывать читателям о молодых российских ученых.

Первый материал проекта рассказывает о трех специалистах, передает ТАСС. Это аспирант кафедры общей и физической химии Таврической академии Крымского федерального университета им. Вернадского Юрий Балуда, ассистент кафедры оптики и спектроскопии физического факультета Воронежского государственного университета Алексей Перепелица и ассистент кафедры прикладной математики и экономико-математических методов Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Марина Шадричева.

В интервью герои рассказывают о своей работе и личных целях.

В конце декабря телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI) рассказали о значимых научных достижениях 2019 года. Специалисты отметили, что год не ознаменовался революционными открытиями, однако благодаря достижениям прошлых лет было зафиксировано интенсивное развитие в разных областях. Наиболее активно развивались такие научные области, как медицина, биология (в частности, биомедицина, биотехнологии и генетика), астрономия, астрофизика, искусственный интеллект, нейросети, квантовые компьютеры, материаловедение, нанотехнологии и изучение биоматериалов, пишут "Известия".
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