Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Самарской области

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1 ноября Самарская область присоединится к проведению Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция пройдет в каждом субъекте Российской Федерации. Итоги диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года.Принять участие в ней может любой желающий. Участие бесплатное.Тестовые задания, одинаковые по уровню сложности, будут состоять из 30 вопросов. Справиться с ними предстоит за определенное время. Максимально за правильные ответы можно получить 100 баллов.Проверить свои знания истории, а также культуры народов России жители Самарской области смогут в 53 образовательных организациях региона. Те, кто по каким-либо причинам не сможет пройти тестирование в очной форме на региональных площадках, смогут сделать это онлайн на официальном сайте (http://miretno.ru/) с 1 по 4 ноября 2019 года.Масштабная акция в нашей стране проводится Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики уже четвертый раз. По словам организаторов, основная задача акции - привлечь внимание жителей к истории и традициям предков. В прошлом году этнографический диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом.