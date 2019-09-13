Конкурс для книголюбов проведут в Самарской области
13 сентября 2019 12:11
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В преддверие празднования Всероссийского Дня чтения (9 октября) Уполномоченный МФЦ Самарской области объявляет конкурс детского творчества «МФЦ посвящается». Партнером конкурса выступает сеть книжных магазинов МЕТИДА.
В творческом состязании могут принять участие дети в возрасте от 7 до 14 лет. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
От 7 до 10 лет;
От 11 до 14 лет.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Творческая работа должна быть выполнена на 1 листе и состоять из 2 частей: литературной и художественной.
Литературная часть, посвященная работе МФЦ или обращению в МФЦ, может быть выполнена в стихотворной форме или в прозе. Объем стихотворения – не более двух четверостиший. Сочинение в прозе – не более двух абзацев.
Художественная часть должна проиллюстрировать написанное. Рисунок может быть выполнен в любой художественной технике (акварель, гуашь, карандаш), композиция рисунка обязательно должна включать в себя бренд «Мои документы».
В правом нижнем углу созданной работы должны быть размещены ФИО ребенка, возраст и название города или района проживания. Также к работе должно быть приложено согласие одного из родителей на размещение данного произведения в социальных сетях ГКУ СО «УМФЦ», МФЦ СО с указанием телефона контакта (форма - во вложении).
Фотографию работы необходимо прислать до 25.09.2019 (включительно) на адрес эл.почты: umfc@samregion.ru
Работы будут выложены в официальных группах ГКУ СО «УМФЦ» социальных сетей «В Контакте», «Фейсбук». Победители определятся путем голосования пользователей соцсетей. Обращаем внимание, что искусственное увеличение «лайков» (накрутка) не допускается. Итоги голосования будут обработаны посредством специального приложения, и работы, под которыми будут выявлены какие-либо манипуляции системой голосования, будут сняты с конкурса.
Авторы лучших произведений будут награждены подарочными книгами сети книжных магазинов МЕТИДА.
Фото pixabay.com
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