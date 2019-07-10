Китайские студенты - в гостях у СГЭУ
10 июля 2019 10:08
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30 китайских студентов из университета Шаосинь (г. Шаосинь провинции Чжэцзян КНР) в течение месяца будут изучать русский язык, историю России, культурные аспекты российского общества. Для студентов направлений "экономика" и "туризм" преподавателями СГЭУ будет прочитан специальный курс по особенностям туризма и организации работы в туристической сфере.
СГЭУ особое внимание уделяет развитию партнёрских отношений с китайскими коллегами, поскольку, как подчеркнул в своем послании к Совету Федерации Президент РФ Владимир Путин, отношения России и Китая сегодня служат важным стабилизирующим фактом в мировых делах и показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике.
Организация летних лагерей для иностранных студентов — практика, принятая в большинстве ведущих ВУЗов мира. Летние российско-китайские школы организуются на базе СГЭУ уже второй год. Продолжительность занятий в летней школе СГЭУ в 2018 году была небольшой, всего пару недель, но этот опыт был настолько успешен, что уже в этом году представители университета Шаосинь попросили увеличить срок обучения китайских студентов до месяца.
По словам ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, университет Шаосинь не единственный ВУЗ Китая, с которым СГЭУ поддерживает партнёрские отношения. Уже с 18 июля на базе вуза начнет работу вторая российско-китайская школа. Сюда должны приехать студенты из еще одного университета —партнёра СГЭУ - Хейхэ (г. Хейхэ). Обучение в ней будет длиться две недели и также будет направлено на укрепление российско-китайских связей, изучение языка, традиций, поиск точек соприкосновения в культуре и истории российско-китайских отношений.
Для того чтобы студенты из Китая, специализирующиеся на экономических и технических направлениях, смогли познакомиться с организацией и ведением бизнеса в России в целом и в Самаре в частности, сотрудники СГЭУ запланировали организовать для учащихся летней школы посещение ряда предприятий региона. Кроме того, для всех студентов летних лагерей будет предусмотрена богатая культурная программа.
«Такие проекты как летняя школа, крайне важны, поскольку позволяют нашим студентам получить уникальный опыт работы в международных командах. В прошлом году результатом стажировки стали 4 совместных проекта китайских и российских студентов. В этом году стажировка более длительная и поэтому мы ожидаем много интересных проектов в сфере туризма, экономики и дизайна», — подчеркнула Светлана Ашмарина.
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