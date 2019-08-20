Дмитрий Азаров передал ключи от новых автобусов 67 школам Самарской области, в которых обучаются дети из отдаленных районов

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В этом году за счет средств обл. бюджета закуплено 69 школьных автобусов.Ежедневно они будут перевозить почти 2000 учеников, например, ребят из школ с.Малячкино Шигонского р-на, п.Междуреченск Сызранского р-на, с.Кротовка Кинель-Черкасского р-на и других.На приобретение автобусов, оборудованных в соответствии со всеми современными требованиями безопасности, включая тахографы и системы ГЛОНАСС, из регионального бюджета выделено 135 миллионов рублей. Автобусы будут задействованы на 83 школьных маршрутах, сообщает Департамент информационной политики региона.«Я рад тому, что сегодня главная площадь нашего региона — площадь Куйбышева — занята школьными автобусами, которые мы передаём в образовательные округа и школы»,— обратился Дмитрий Азаров к коллективам образовательных учреждений.«Знаю, что сейчас самое напряженное время: вы готовитесь ко Дню знаний, который будет настоящим праздником для ребят. Я хочу вас поблагодарить за ваш напряженный труд по подготовке к учебному году, за ту работу, которую вы уже провели по проведению в порядок школ. Ребятам, которые возвращаются в школы после летних каникул, приятно заходить в отремонтированные здания, видеть, что есть новый инвентарь, новое оборудование, приятно чувствовать вашу заботу», - отметил губернатор.Особую благодарность глава региона адресовал водителям автобусов: «Прошу вас очень внимательно следить за этими транспортными средствами, понимая, что вам доверено самое дорогое, что у нас есть, - это дети!»Обновление парка школьных автобусов — это еще один шаг к обеспечению равного уровня образования вне зависимости от того, где проживают дети — в больших городахили сельских поселениях. Совершить качественный скачок в этом направлении призван нацпроект «Образование».