Девять университетов ПФО вошли в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в ИТ
21 июня 2019 10:38
122
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых (окончивших вуз 1—5 лет назад) специалистов, занятых в сфере ИТ. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 46 вузами. Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 года выпуска.
В рейтинг вошли девять университетов из Приволжского федерального округа: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный университет.
Топ-3 рейтинга в этом году занимают вузы Москвы. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Молодые специалисты, окончившие этот вуз, претендуют на зарплату в 160 тысяч рублей. Второе место в рейтинге вновь занимает Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+25 000 рублей).
В пятерке лучших вузов — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Самые скромные ожидания по зарплате — у выпускников Пензенского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет) (77 тысячи рублей).
В этом году в рейтинге вузов доступна информация не только по зарплатам выпускников, но и по результатам крупнейших международных студенческих олимпиад. Также в рейтинге приводится информация о выпускниках вузов, ставших Нобелевскими лауреатами.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 июня 2019 12:53
Он примет участие в очередном заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО. Социум
5
21 июня 2019 12:28
Сам наряд к празднику подорожал на 8,8% за год. Социум
53
21 июня 2019 11:49
Час обучения компьютерной игре стоит в среднем 140 рублей. Социум
72
Здравоохранение
20 июня 2019 12:54
В рамках мероприятия буду организованы «Палатки здоровья». Здравоохранение
330
19 июня 2019 18:13
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей. Здравоохранение
336
19 июня 2019 15:03
Получение документа дает основания для применения системы в клинических учреждениях, а также право на коммерческую реализацию на территории России. Здравоохранение
332
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13914
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13968
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14169
Туризм
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
278
17 июня 2019 14:01
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
261
17 июня 2019 12:07
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
250
Образование
21 июня 2019 10:38
Среди них Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва. Образование
114
21 июня 2019 09:14
Он посоветовал выпускникам всегда помнить об учителях. Образование
125
20 июня 2019 11:15
20 июня опорный университет встречает первых абитуриентов. Образование
412
Культура
21 июня 2019 11:15
В открытии выставки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в РФ Гарри Корен. Культура
104
20 июня 2019 15:49
Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном этапе фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября. Культура
277
20 июня 2019 15:18
Для проведения этого обряда седлают лучших лошадей. Культура
271
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14698
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14266
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
930
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1414
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
257
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
441
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
398
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
365
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
461
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
458
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
471
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
368
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
628
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
653
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
389
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
701
Мероприятия