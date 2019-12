Будущие тольяттинские IT-предприниматели закончили обучение в профильной смене «Кампуса молодежных инноваций»

5

В Тольятти завершилась очередная профильная смена для школьников, проходившая в рамках проекта «Кампус молодежных инноваций». Он реализуется согласно федеральной программе «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В нашем регионе Кампус работает на площадке пансионата «Радуга».В 2019 году МАООУ «Пансионат «Радуга» по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета получило субсидию на реализацию мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий».В соответствии с учетом принципов, заложенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, были созданы и функционируют тематические смены для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий «Кампус молодёжных инноваций».«Кампус молодежных инноваций» – международный проект по проведению профильных образовательных смен, фокус которых – реализация программ по профилям, релевантным цифровой экономике.Уникальная образовательная площадка призвана создать особую образовательную среду, направленную на подготовку будущих кадров для развивающейся цифровой экономики. Учащиеся 6-11 классов в течение 24-дневной смены проходят не только школьную программу, но и обучаются по специализированным направлениям.В рамках программы смен Кампуса в этом году в пансионате «Радуга» 300 учащихся 12-18 лет прошли обучение по 6 профильным программам:1. «Информационные технологии и IT- предпринимательство»2. «Управленческие технологии»3. «Экономические игры»4. «Информатика и дискретная математика»5. «Бизнес-планирование»6. «Проектные решения в сфере IT-предпринимательства»Первый заезд учащихся Кампуса, прошедших профильное обучение по IT-предпринимательству (КАМПУС 1.0), завершился в октябре, в нем приняли участие старшеклассники из тольяттинских лицеев и гимназий с физико-математическим уклоном. Во вторую смену, прошедшую в декабре (КАМПУС 2.0), в «Пансионате Радуга» обучались ребята со всего региона – из Самары, Тольятти, Жигулевска, Челно-Вершин, Кинеля, Новокуровки, Сырейки, Шенталы. Кроме того, сюда прибыла группа учащихся из школы для одаренных детей из ближнего зарубежья – из республики Казахстан. Смена стала международной, что и предполагалось изначально разработчиками проекта.Руководитель тематических смен «Кампуса молодежных инноваций» Алексей Кошкаров отметил: «В рамках образовательных профильных смен ребята познакомились с перспективными направлениями цифровой экономики, с представителями реального бизнеса, и в дальнейшем смогут сориентироваться в будущей профессии».Для реализации проекта привлекли сильную профессиональную команду. В «Кампусе молодежных инноваций» ребят сопровождали опытные преподаватели и наставники. Обучение проводили доценты и старшие преподаватели Тольяттинского государственного университета, представители технопарка «Жигулевская долина», Торгово-промышленной палаты Тольятти, а также ведущих бизнес-компаний региона.В течение смены школьники посещали интерактивные лекции, проходили тренинги, мастер-классы, знакомились с основами бизнес-проектирования. В завершение обучения участники Кампуса представили на обсуждение экспертной комиссии созданные ими бизнес-проекты, связанные с применением IT- новинок.Руководитель Департамента информационных технологий и связи Администрации г.о.Тольятти Елена Балашова после знакомства с работой Кампуса отметила, что она как профессионал очень заинтересована в том, что молодые люди со школьной скамьи обучаются основам предпринимательства, информационным технологиям, IT - бизнесу: «Мне нравится, что дети в Кампусе понимают, чем они занимаются, и четко осознают, что за этим будущее».Директор «Пансионата «Радуга» Елизавета Микель выразила уверенность, что приобретенные знания пригодятся ребятам на всю жизнь:«Находясь в команде единомышленников и опытных наставников, участники Кампуса получают много новых полезных знаний, уникальный опыт и компетенции, которые будут помогать в становлении успешного профессионального будущего».На площадке Кампуса молодые люди освоили новые форматы коммуникаций, приобрели современные навыки, востребованные развивающейся цифровой экономикой.