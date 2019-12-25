Будущие тольяттинские IT-предприниматели закончили обучение в профильной смене «Кампуса молодежных инноваций»
25 декабря 2019 11:19
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В Тольятти завершилась очередная профильная смена для школьников, проходившая в рамках проекта «Кампус молодежных инноваций». Он реализуется согласно федеральной программе «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В нашем регионе Кампус работает на площадке пансионата «Радуга».
В 2019 году МАООУ «Пансионат «Радуга» по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета получило субсидию на реализацию мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий».
В соответствии с учетом принципов, заложенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, были созданы и функционируют тематические смены для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий «Кампус молодёжных инноваций».
«Кампус молодежных инноваций» – международный проект по проведению профильных образовательных смен, фокус которых – реализация программ по профилям, релевантным цифровой экономике.
Уникальная образовательная площадка призвана создать особую образовательную среду, направленную на подготовку будущих кадров для развивающейся цифровой экономики. Учащиеся 6-11 классов в течение 24-дневной смены проходят не только школьную программу, но и обучаются по специализированным направлениям.
В рамках программы смен Кампуса в этом году в пансионате «Радуга» 300 учащихся 12-18 лет прошли обучение по 6 профильным программам:
1. «Информационные технологии и IT- предпринимательство»
2. «Управленческие технологии»
3. «Экономические игры»
4. «Информатика и дискретная математика»
5. «Бизнес-планирование»
6. «Проектные решения в сфере IT-предпринимательства»
Первый заезд учащихся Кампуса, прошедших профильное обучение по IT-предпринимательству (КАМПУС 1.0), завершился в октябре, в нем приняли участие старшеклассники из тольяттинских лицеев и гимназий с физико-математическим уклоном. Во вторую смену, прошедшую в декабре (КАМПУС 2.0), в «Пансионате Радуга» обучались ребята со всего региона – из Самары, Тольятти, Жигулевска, Челно-Вершин, Кинеля, Новокуровки, Сырейки, Шенталы. Кроме того, сюда прибыла группа учащихся из школы для одаренных детей из ближнего зарубежья – из республики Казахстан. Смена стала международной, что и предполагалось изначально разработчиками проекта.
Руководитель тематических смен «Кампуса молодежных инноваций» Алексей Кошкаров отметил: «В рамках образовательных профильных смен ребята познакомились с перспективными направлениями цифровой экономики, с представителями реального бизнеса, и в дальнейшем смогут сориентироваться в будущей профессии».
Для реализации проекта привлекли сильную профессиональную команду. В «Кампусе молодежных инноваций» ребят сопровождали опытные преподаватели и наставники. Обучение проводили доценты и старшие преподаватели Тольяттинского государственного университета, представители технопарка «Жигулевская долина», Торгово-промышленной палаты Тольятти, а также ведущих бизнес-компаний региона.
В течение смены школьники посещали интерактивные лекции, проходили тренинги, мастер-классы, знакомились с основами бизнес-проектирования. В завершение обучения участники Кампуса представили на обсуждение экспертной комиссии созданные ими бизнес-проекты, связанные с применением IT- новинок.
Руководитель Департамента информационных технологий и связи Администрации г.о.Тольятти Елена Балашова после знакомства с работой Кампуса отметила, что она как профессионал очень заинтересована в том, что молодые люди со школьной скамьи обучаются основам предпринимательства, информационным технологиям, IT - бизнесу: «Мне нравится, что дети в Кампусе понимают, чем они занимаются, и четко осознают, что за этим будущее».
Директор «Пансионата «Радуга» Елизавета Микель выразила уверенность, что приобретенные знания пригодятся ребятам на всю жизнь:
«Находясь в команде единомышленников и опытных наставников, участники Кампуса получают много новых полезных знаний, уникальный опыт и компетенции, которые будут помогать в становлении успешного профессионального будущего».
На площадке Кампуса молодые люди освоили новые форматы коммуникаций, приобрели современные навыки, востребованные развивающейся цифровой экономикой.
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