Бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
24 июня 2019 11:55
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К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия». При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.
В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс.
В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м.
Число же выпускников школ и иностранных абитуриентов, напротив, будет планомерно расти примерно на 2−5% в год, говорится в докладе. В 2019-м их будет 713,8 тыс. человек, а к 2024 году — уже 823,8 тыс. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.
Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. В пресс-службе Минобрнауки оперативно не ответили на этот вопрос «Известий». Увеличение же числа поступающих главным образом связано не с демографическим фактором (увеличением численности заканчивающих школу), а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов. Рост количества студентов из других государств как минимум вдвое — до 425 тыс. человек — предусмотрено нацпроектом «Образование».
В некоторых вузах, однако, не подтверждают грядущее сокращение бюджетных мест.
Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах: в бюджетах субъектов не хватает средств, пояснил «Известиям» президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков:
"И это создает проблему. Перспективная молодежь будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут. Немногие из них вернутся домой.
Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому, и это тревожная тенденция".
По его мнению, необходимы дотации из федерального бюджета для увеличения числа бесплатных мест в региональных вузах.
— Ведь именно депрессивные регионы больше всего нуждаются в лучших специалистах. Их проблематично привлечь из преуспевающих субъектов. Поэтому нужно сделать так, чтобы перспективная молодежь не уезжала, а имела возможность выучиться дома и затем внести вклад в развитие своего региона, — уверен Сергей Комков.
На ситуацию с сокращением бюджетных мест стоит смотреть шире, призывает абитуриентов директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Сейчас активно развиваются различные механизмы субсидирования: премии, гранты, стипендии, напомнила она.
— Поддержать студентов готовы и крупные компании, и сами университеты. Например, ИТМО, МИФИ, ВШЭ, Тюменский госуниверситет и другие вузы принимают на платное отделение способных ребят с высокими баллами и сами же оплачивают их обучение полностью или частично, — отметила специалист.
Тем не менее ожидать снижения платы за обучение в вузах никаких оснований нет. Оборудование, организация практических занятий и лекции ведущих экспертов стоят дорого, а запросы студентов и ожидания будущих работодателей непрерывно растут, отметила Ольга Назайкинская.
Не все выпускники школ должны обязательно поступать в университеты, подчеркнула она. Часто качественное профобразование позволяет быстрее достичь успехов в профессии и карьере.
Действительно, даже при найме молодых специалистов без опыта работы работодатели ставят диплом на пятое место, подтверждает исследование сервиса Rabota.ru. Определяющими факторами для юного кандидата рекрутеры отмечают soft skills (79%) и hard skills (47%).
pixabay.com
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