Актуальные вопросы функционирования системы общего образования в Самарской области обсудили на семинаре

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В образовательных округах региона состоялся семинар-совещание «Актуальные вопросы функционирования системы общего образования» под председательством министра образования и науки Самарской областиВ семинарах принимали участие более тысячи специалистов из всех образовательных округов Самарской области. Руководители образовательных организаций, сотрудники ресурсных центров и территориальных управлений обсуждали приоритетные направления деятельности системы образования региона, в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование».«К 2024 году наша страна должна войти в десятку лучших по качеству общего образования. Эта задача поставлена Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Для этого по инициативе главы государства стартовал масштабный национальный проект «Образование». Самарская область принимает в нем активное участие. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе строятся новые школы и детские сады, за счет средств федерального и регионального бюджетов обновляется материально-техническая база в образовательных организациях, создаются возможности для развития сетевого взаимодействия учреждений общего, среднего профессионального и высшего звена. Однако многое зависит от педагогов, - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Нам крайне важно выработать единый план действий, развивать сетевое взаимодействие, по максимуму использовать новые возможности, которые перед нами открывает национальный проект «Образование». Например, в этом году уже начали работать 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они позволяют по-новому организовать образовательный процесс».Также участники семинара подвели итоги государственной аттестации в 2019 году, проанализировали вопросы управления качеством образования, системы обеспечения объективности результатов всероссийских проверочных работ, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com