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Новости /  Общество /  Образование  

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю

6 декабря 2019 13:58
81
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю
Для этого следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Об этом "Известиям" сообщили в комитете СФ по науке, образованию и культуре.

Верхняя палата парламента намерена обратиться с соответствующей просьбой к правительству. По предварительным данным, реализация проекта может занять около года. Представители профсообщества идею поддержали и заявили, что зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

Фото pixabay.com


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