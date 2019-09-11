Вузы приступили к работе над программой Научно-образовательного центра Самарской области

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В Самарской Губернской Думе прошло заседание Совета ректоров вузов Самарской области. Главным вопросом обсуждения стала текущая деятельность Научно-образовательного центра Самарской области, формирование единой межвузовской программы развития НОЦ региона на основе проектов и программ, которые должны предложить учебные заведения, исходя из потребностей индустриальных партнеров центра, сообщает пресс-служба облправительства.Председатель совета ректоров Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников призвал университеты уделить серьезное внимание работе Научно-образовательного центра региона и в самое ближайшее время определить, кто и в каком формате будет участвовать в работе НОЦ. Он настойчиво рекомендовал не оставаться сторонними наблюдателями за деятельностью НОЦ, а непосредственно принимать участие, предлагать проекты и программы. «Меньше философии - больше дела. У нас одна цель - прорыв в науке и образовании. Нужно заинтересовать производственников своими разработками, проектами и программами. Интегрироваться с ними, узнать их запрос. Задача Самарского региона - войти в список действующих в стране НОЦ мирового уровня», - отметил в своем вступительном слове Геннадий Котельников. Он добавил, что вся работа НОЦ нацелена, в первую очередь, на человека, улучшение качества и продолжительности жизни людей.«Задача вузов - разработать и предложить программы высшего и дополнительного образования для предприятий. Запросы и потребности предприятий в данном случае - первичны», - согласился врио ректора Самарского университета, доктор экономических наук, профессор Владимир Богатырёв.«Суть работы НОЦ - в объединении усилий вузов, академий наук, научных исследовательских центров, лабораторий и индустриальных партнеров. Сегодня корпорации не смогут решить свои задачи с помощью одного лишь вуза. Только командами можно ходить далеко вперед. Всем вместе: производственникам, маркетологам, экономистам, проектировщикам, сборщиками», - высказала мнение ректор Самарского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Светлана Ашмарина.На научную составляющую НОЦ обратил внимание заместитель председателя Сам НЦ РАН, академик РАН Федор Гречников. Он подчеркнул, что для получения Научно-образовательным центром результатов мирового уровня необходимы научные структуры с хорошей исследовательской базой, высококвалифицированными научными сотрудниками и соответствующим финансированием. «Только в этом случае НОЦ Самарской области станет конкурентоспособным, а регион в полной мере будет отвечать задачам стратегии научно-технологического развития России», - сказал академик РАН. Он также добавил, что необходимо увеличивать затраты на научные исследования и разработки не только из бюджета региона, из всех источников: «Пока же меры поддержки очень скромны. Правы те, кто говорит о недостаточной заинтересованности предприятий научной деятельностью».«Стране нужны разработки вузов, студентов, молодых ученых. Технологические идеи и продукты, которые способны изменить жизнь к лучшему. Вузам необходимо заинтересовать производственников инновационными, конкурентоспособными проектами. Сделать такие предложения, от которых невозможно будет отказаться. Интересны, прежде всего, сетевые проекты, межвузовские - что уже внедрено или будет внедрено индустриальными партнерами», - резюмировала встречу Совета ректоров директор АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева.В ходе заседания члены Совета ректоров обсудили важное кадровое решение, касающееся деятельности Научно-образовательного центра. Должность управляющего директора НОЦ Самарской области, с учетом образовательной составляющей проектов и их практической направленности, предложена Роману Самсонову, первому проректору Самарского университета. «Уверен, его энергетика, опыт, возможности коммуникаций придадут новый импульс работе НОЦ», - подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Участники заседания сошлись во мнении - управляющий директор НОЦ из вузовской среды заинтересован в более активном участии высшей школы в работе Научно-образовательного центра и сможет лично этому способствовать.Напомним, в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил создать к 2021 году 15 НОЦ мирового уровня. «Для мощного технологического развития нам нужно выстроить современную модель исследований и разработок. Именно для этого мы создаем в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса», - заявил Президент.Самарская область в числе первых регионов России приступила к формированию НОЦ. 27 мая 2019 года глава региона Дмитрий Азаров подписал постановление «О создании научно-образовательного центра Самарской области». «НОЦ - это объединение ведущих научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики. Необходимо побороться за право создания масштабного центра, который бы объединил в себе университеты, научные организации в кооперации с компаниями, действующими в реальном секторе экономики. Создание НОЦ - это новый этап для сферы образования, науки, подготовки кадров, исследований, внедрения новых технологий», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Индустриальным партнером Научно-образовательного центра Самарской области стала Госкорпорация «Ростех». НОЦ будет обеспечивать разработку, производство, экспорт высокотехнологичной промышленной продукции предприятий «Ростеха», расположенных на территории Самарской области. В состав консорциума НОЦ Самарской области вошли в качестве индустриальных партнеров: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-Самара», АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», ООО «Самара Авиагаз»; научные организации: Самарский НЦ РАН, Самарский филиал ФИАН; АНО «Корпоративная сетевая академия» «Ростеха» в качестве образовательного партнера НОЦ Самарской области. Базовыми участниками НОЦ стали 5 вузов Самарской области: Самарский исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный университет путей сообщения и Тольяттинский государственный университет.Работу по расширению списка ключевых партнеров НОЦ ведет управляющая компания Национально-образовательного центра Самарской области АНО «Институт Регионального Развития». Так, 27 августа 2019 года в рамках проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписали Соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и Госкорпорацией. На основе документа «Роскосмос» будет оказывать содействие в развитии деятельности Научно-образовательного центра региона. Войти в самое ближайшее время в состав консорциума НОЦ Самарской области дали согласие Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Саратовский аграрный университет, Ульяновский аграрный университет.На этом же внеочередном собрании Совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников был переизбран председателем Совета ректоров вузов Самарской области. Заместителями председателя Совета ректоров вузов были избраны: Дмитрий Быков, ректор Самарского государственного технического университета; Галина Козловская, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета; Вадим Чумак, ректор Международного института рынка.В состав правления Совета вошли: Иван Андрончев, ректор Самарского государственного университета путей сообщения; Владимир Богатырев, врио ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева; Дмитрий Быков, ректор Самарского государственного технического университета; Галина Козловская, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета; Геннадий Котельников, президент СамГМУ, председатель Самарской Губернской Думы; Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета; Олег Мочалов, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета; Виктор Сойфер президент Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева; Вадим Чумак, ректор Международного института рынка; Сергей Трибунский, ученый секретарь Совета ректоров вузов Самарской области.