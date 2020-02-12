В Самарском университете создают "машину времени" для археологов будущего

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Самарские археологи и программисты приступили к разработке виртуальной 3D-модели археологических раскопок. За основу взяты реальные раскопки, проведенные летом 2019 года в Самарской области во время археологической экспедиции учеными Католического университета Петера Пазманя (Венгрия) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Подробная объемная модель раскопок станет современным наглядным пособием для школьников и студентов, изучающих археологию, и послужит развитию системы цифрового образования в России."Разработка сделает доступными археологические раскопки для любого ученого, для студентов и даже для школьников, интересующихся археологией. ​Виртуальное пространство будет создавать эффект присутствия на месте раскопок. Археологи снимали раскоп с разных точек, фиксировали все его изменения в хронологическом порядке, и теперь на основе этих данных мы строим объемную модель раскопок. То есть, зафиксирован весь процесс археологической работы, такая 3D-модель наглядно продемонстрирует весь ход работ с самого начала, все находки, временные слои и срезы", - рассказал директор научно-образовательного центра по археологии и этнографии, заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии Самарского университета Сергей Зубов.Наряду с образовательными и популяризаторскими целями подобные 3D-модели помогут во всей полноте сохранять для истории и будущих поколений ученых те или иные археологические памятники. Как известно, археологический объект можно раскопать лишь единожды, и потомкам от раскопок остаются лишь найденные артефакты, составленные полевые документы, фотографии и схемы, которые далеко не полностью отражают структуру раскопанного объекта.Самарская разработка поможет исследователям вернуться в прошлое. Кроме того, по словам ученых, на основе этой модели в перспективе можно будет создать универсальный 3D-симулятор для обучения будущих археологов правильному проведению раскопок, сообщает пресс-службв вуза.