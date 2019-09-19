В Самарской области состоится семинар для преподавателей вузов с участием директор ФГБУ «Росаккредагентство»

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21 сентября в 10.00 на базе Самарского экономического университета (г. Самара, ул. Советской Армии, 141) состоится семинар для преподавателей высших учебных заведений. В нем примет участие директор ФГБУ «Росаккредагентство» («Национальное аккредитационное агентство в сфере образования») Лемка Измайлова.Участники семинара обсудят новые подходы к формированию образовательной программы высших учебных заведений. Данная тема особо актуальна для Самарской области. В регионе в этом году создан научно-образовательный центр (НОЦ). В его состав вошли Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный медицинский университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный университет путей сообщения, государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Главная цель – наладить крепкую взаимосвязь науки и производства.Фото pixabay.com