В Самаре и Тольятти состоятся студенческие бизнес-форумы "Мой бизнес – моя взлётная полоса"

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3 декабря в Тольятти и 6 декабря в Самаре пройдут студенческие форумы «Мой бизнес – моя взлетная полоса» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. В Тольятти площадкой для проведения мероприятия станет Тольяттинский государственный университет, в Самаре – выставочный центр «Экспо-Волга». В форумах примут участие более тысячи студентов колледжей и вузов региона.В рамках студенческих форумов состоятся выступления амбассадоров нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от Самарской области. В Тольятти основатель сети кулинарий «Белый фартук» Андрей Сажнев научит молодых предпринимателей, как составить бизнес-стратегию, а владелец «Логопед центра» Галина Лазарева поделится опытом, как вырасти от специалиста до основателя бизнеса с использованием мер государственной поддержки.В Самаре основатель сети детских развивающих студий «Вундеркинд» Наталья Виханова расскажет, как собрать команду мечты под свою бизнес-идею, а соучредитель сети спа-салонов «Твой Тай» Максим Суранов научит, как превратить мечту в успешный бизнес-проект.В рамках студенческих форумов молодые самарские и тольяттинские предприниматели расскажут истории создания эффективных бизнес-проектов. Для студентов-участников форума в Самаре состоится инвестиционная сессия, где они смогут представить свои бизнес-идеи перед инвесторами и в случае успешной защиты получить поддержку. В Тольятти пройдет краш-тест бизнес-идей на специальные призы от партнеров и организаторов события.По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности и дальнейшая поддержка их бизнес-инициатив – одно из приоритетных направлений деятельности областного минэкономразвития и инвестиций. С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше, и это не может не радовать. Это значит, что те меры поддержки, которые сейчас созданы в Самарской области, и деловой климат в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательстваУзнать подробнее и зарегистрироваться на мероприятия можно до 1 декабря на сайте mybiz63.ru в разделе «Календарь мероприятий» (Студенческие бизнес-форумы в Самаре и Тольятти «Мой бизнес – моя взлётная полоса»).