В Новокуйбышевске состоится форум работников дошкольного образования

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30 сентября в 10.00 в Поволжском Доме учителя (г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20) состоится форум работников дошкольного образования «Штрих-код детства», посвященный Дню работников дошкольного образования.В рамках мероприятия будет организована интерактивная выставка, на которой сотрудники детских садов поделятся опытом работы по формированию у детей основ инженерно-технического мышления, в том числе благодаря проектной деятельности, расскажут, как эффективно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты в дошкольных организациях.На форуме будут обозначены основные достижения в сфере дошкольного образования Поволжского образовательного округа, площадка поможет педагогам обменяться опытом и перенять лучшие практики, обсудить реализацию задачи нацпроекта «Демография» по созданию условий для дошкольного образования детей.Сделать дошкольное образование доступным для каждого ребенка - это одна из ключевых позиций в обновленной Стратегии развития Самарской области до 2030 года, учитывающей национальные цели и задачи, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным и вошедшие в национальные проекты.«Основная идея и название форума «Штрих-код детства» ориентируют участников на то, что каждый человек - специалист, мастер, ребёнок - имеет свой стиль, почерк, мышление, направление, движение, - отмечает руководитель Поволжского территориального управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова. - И основная задача воспитателя с раннего возраста рассмотреть в ребенке его способности, сильные и слабые черты характера, помочь ему раскрыть творческий потенциал».Воспитанники дошкольных учреждений Волжского района и Новокуйбышевска представят творческую программу: выступления детского хора под управлением дирижёра, ансамбля ложкарей, оркестра народных инструментов, танцевальных коллективов, а также художественное чтение, индивидуальное исполнение на флейте.Фото pixabay.com