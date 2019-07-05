Ученые Самарского политеха получили поддержку Президента РФ
5 июля 2019 10:43
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Научные коллективы и молодые ученые Политеха выиграли гранты по результатам конкурсов Российского научного фонда Президентской программы исследовательских проектов с началом финансирования в 2019 году.
Так, финалистами конкурса по поддержке инициативных исследований молодых ученыхстали младший научный сотрудник международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) опорного университета, кандидат химических наук Павел Золотарев и доцент кафедры «Органическая химия» химико-технологического факультета, кандидат химических наук Марат Баймуратов.
Павел Золотарев работает с дизайном молекулярных кристаллов. Тема его проекта – «Влияние физико-химических свойств растворителей на полиморфизм органических кристаллов» (19-73-00156). В качестве ожидаемого результата проекта планируется выделить набор корреляций между характеристиками растворителей и кристаллических структур, с помощью которых можно будет производить рациональный и обоснованный подбор растворителей с разными свойствами для скрининга полиморфных модификаций кристаллов. Набор корреляций «свойства растворителя – структура полиморфа» найдут практическое применение в ряде отраслей промышленности и производстве. Работа Марата Баймуратова называется «Терминально-дизамещенные стерически затрудненные 2-бутены в построении карбо- и гетероциклических систем».
А заявки старшего научного сотрудника, кандидата физико-математических наук МНИЦТМ Артема Кабанова и доцента кафедры «Органическая химия», кандидата химических наук Дмитрия Осипова победили в конкурсе по поддержке исследований научных групп под руководством молодых ученых. Артем Кабанов занимается изучением твердых электролитов. Его проект – «Теория, методы моделирования и направленный поиск новых высоковалентных ионных проводников методами кристаллохимического анализа и квантово-механического моделирования» (19-73-10026). Продолжительность – 3 года, с возможностью последующего продления. Под руководством же Дмитрия Осипова команда ученых будет работать над темой «Деароматизация высокополяризованных пятичленных гетероциклов как новая методология органического синтеза».
Кроме того, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика», кандидат технических наук Дмитрий Пащенко стал победителем конкурса 2019-2021 года на получение стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам в категории «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива». Тема Дмитрия – «Исследование горения и воспламенения синтетического водород-содержащего топлива в газогорелочных узлах теплоэнергетических и теплотехнологических установках».
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