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Новости /  Общество /  Образование  

Сегодня по всей Самарской области звенят первые звонки

2 сентября 2019 10:39
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Сегодня по всей Самарской области звенят первые звонки
Губернатор Дмитрий Азаров - в числе родителей гимназистов 3-й гимназии Самары.

Учебный год начинается для почти 340 000 школьников, из которых 38 883 первоклассника. Торжественная линейка 3-й гимназии Самары прошла в Струковском саду. В числе родителей гимназистов - и Губернатор Дмитрий Азаров.
«Вижу, что к новому учебному году вы готовы! Нарядные, бодрые, подросшие, вы вновь сегодня встретились со своими одноклассниками, чтобы открыть двери любимой гимназии. Я поздравляю вас, замечательных педагогов, родителей, бабушек и дедушек с Днём знаний!», - отметил Губернатор. - «Поздравляю настоящих ангелов-хранителей гимназии-это директор школы и замечательные учителя,которые приведут вас в прекрасную страну знаний.Рассчитываю,что к этим ангелам хранителям присоединятся очень многие ангелочки,в том числе те,кто стоит в первом ряду-наши первоклассники. Именно эти ангелочки также будут хранить традиции и преумножать славу гимназии. Я отдельно хочу поздравить первоклашек. Хочу попросить всех старшеклассников, второй класс - уже тоже наставники для первоклашек, помогать им во всем. Они делают первые шаги в школе. Конечно, им будут помогать учителя, к которым все, надеюсь, пронесут благодарность через годы.Старшие классы,я уверен, с любовью и вниманием будут относиться к самым юным ученикам третьей гимназии. Отдельно хотел бы обратится к тем, кто в этом учебном году закончит 11 класс. Ребята, вы замечательные, взрослые, умные, целеустремленные. У абсолютного большинства уже есть цель, которую вы себе наметили. Нужно собраться и в этом году как следует подготовиться к экзаменам, чтобы в аттестате были только те отметки, которые хотите вы и ваши родители!», - отметил Дмитрий Азаров.

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