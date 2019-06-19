Самарский университет улучшил свои позиции во всемирном рейтинге

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева улучшил позиции в глобальном рейтинге QS World University Rankings. (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020). В этом году он включен в число лучших университетов мира на позициях 651-700.Впервые в рейтинг, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds, университет вошел в 2017 году, тогда он был представлен в группе 800-1000. В 2018 году Самарский университет поднялся в группу 701-750. В течение года он продолжил поступательное движение и в 2019 году вошел в число лучших университетов мира уже в диапазоне 651-700.Международные эксперты объясняют такую динамику, прежде всего, ростом числа иностранных студентов, выбравших для получения образования Самарский университет. Сейчас в вузе более 900 иностранных обучающихся из 65 стран ближнего и дальнего зарубежья: Германии, Франции, Колумбии, Аргентины, Эквадора, Китая, Бразилии, Индии, Беларуси, Казахстана и других. Специально для иностранцев вводятся англоязычные образовательные программы - востребованные направления преподаются на английском языке. А в этом году они будут дополнены новыми англоязычными программами бакалавриата и магистратуры, отражающими отраслевую специфику региона. Набор иностранных обучающихся будет осуществляться на программы: “Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей и энергетических установок”, “Оптические микросистемы и нанотехнологии”, “Передовые космические технологии и эксперименты в космосе” и другие.“Исторически Самарский университет формировался как связанный со стратегическими отраслями экономики. Многолетний опыт, полученный учеными Самарского университета, при разработке и создании передовой авиационной и космической техники, проведении фундаментальных исследований в области физики, химии, в области компьютерных наук полностью воплощен в соответствующих образовательных программах, - отметил врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев. - Интерес не только к этим, но и к социально-гуманитарным направлениям для иностранных абитуриентов закономерен. За последние 4 года количество иностранных обучающихся выросло в два раза. А согласно национальному проекту “Образование” их число к 2024 году должно увеличиться еще в два раза. Получать образование в Самаре выгоднее, чем в столичных регионах. А качество полученных знаний, что подтверждается обширной практикой, позволяет нашим выпускникам построить свою личную карьерную траекторию в любой точке планеты. Знания и навыки, передаваемые в рамках традиционных научных школ, мы дополняем современными компетенциями. Динамика, показанная в данном рейтинге, это результат сплоченной работы всего коллектива сотрудников, и, безусловно, результат формирования стратегии развития университета наблюдательным советом под председательством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова”.