Самарский университет и АВТОВАЗ будут курировать направление"Автомобилестроение" олимпиады "Я – профессионал"

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Самарский университет совместно с индустриальным партнером АО “АВТОВАЗ” победили в конкурсе на проведение в Самарской области третьего сезона Всероссийской олимпиады “Я – профессионал”. Партнеры представили программу по направлению «Автомобилестроение». Также университет получил право на организацию зимней школы “Инженерное лидерство” для финалистов “Я - профессионал”. Об этом стало известно в среду, 2 октября, в Москве, в ходе церемонии открытия третьего сезона олимпиады.“Я – профессионал” – один из флагманских проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В новом сезоне “Я – профессионал” – 68 направлений, объединённых в группы: естественные науки, компьютерные науки, инженерные науки, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение. Экспертная комиссия по укрупненной группе направлений “Инженерные науки и технологии” одобрила заявку Самарского университета на проведение направления “Автомобилестроение”.Самарская область является центром передового машиностроения на Средней Волге в авиации, ракетостроении и автомобилестроении. Подготовкой кадров для ключевых предприятий указанных отраслей занимается Самарский университет. Вуз передает опыт, накопленный в подготовке специалистов в соответствии с самыми высокими и строгими стандартами для стратегических отраслей страны, в рамках стратегического партнерства с АВТОВАЗом. С 2018 года между ведущим автомобилестроительным предприятием страны и университетом действует совместная программа целевой подготовки специалистов. Ее выпускники имеют высокие шансы для быстрого старта профессиональной карьеры в службе инжиниринга АВТОВАЗа, являющегося частью глобального альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, сообщает пресс-служба вуза.Врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев подчеркнул - Самарский университет имеет уникальные образовательные и научные компетенции по ряду дисциплин для такого многопрофильного направления как автомобилестроение. “Я-профессионал” — практико-ориентированная олимпиада и ее основная задача — дать студентам возможность проявить себя, познакомить их с возможностями, которые дают ведущие предприятия страны, - отметил Владимира Богатырев. - Вместе с АВТОВАЗом мы разработали уникальную образовательную программу, которая позволяет выпускникам сразу же вливаться в работу инжиниринговой службы международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. Мы очень рады, что эксперты конкурса учли все эти факторы и Самарский университет стал новым региональным организатором проекта, являющегося реально работающим социальным лифтом”.