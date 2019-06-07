Самарские политехники стали лучшими на CASE-IN

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В Москве прошел финал VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» − одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей». В ходе финальных соревнований 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана представили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Две команды студентов СамГТУ завоевали на финале Чемпионата золотые и серебряные медали.Самарский государственный технический университет участвует в Международном инженерном чемпионате «CASE-IN» с 2015 года. В финале Самарский политех представляли три команды: будущие энергетики, нефтяники и специалисты нефтехимической промышленности. Финалисты защищали перед экспертами отрасли инженерные решения, которые разработали всего за 10 дней до финала.По итогам соревнований команда энергетиков «Системы и сети» стала победителем в направлении Студенческой лиги по направлению «Электроэнергетика». Студенты разработали общие технические решения по созданию автоматизированной системы мониторинга и диагностики силового трансформаторного оборудования и линий электропередачи для Центра управления сетями Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Дальнего Востока.Кубок чемпионов и золотые медали вручил чемпионам заместитель Министра энергетики России Анатолий Яновский.Серебряным призером сезона стала команда нефтехимиков «Радикально цепные».Помимо соревнований, финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры, где смогли напрямую пообщаться с будущими работодателями, задать им вопросы и узнать условия трудоустройства в крупнейших компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.В ходе финала также состоялась традиционная церемония включения в Зал славы «CASE-IN» в новых членов, внесших яркий вклад в работу чемпионата. В Зал славы вошли сразу два представителя СамГТУ: студент Артем Проничев и преподаватель Людмила Мигунова, которая ежегодно организует отборочный этап «CASE-IN» в СамГТУ.