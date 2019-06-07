Самарские политехники стали лучшими на CASE-IN
7 июня 2019 12:21
96
В Москве прошел финал VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» − одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей». В ходе финальных соревнований 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана представили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Две команды студентов СамГТУ завоевали на финале Чемпионата золотые и серебряные медали.
Самарский государственный технический университет участвует в Международном инженерном чемпионате «CASE-IN» с 2015 года. В финале Самарский политех представляли три команды: будущие энергетики, нефтяники и специалисты нефтехимической промышленности. Финалисты защищали перед экспертами отрасли инженерные решения, которые разработали всего за 10 дней до финала.
По итогам соревнований команда энергетиков «Системы и сети» стала победителем в направлении Студенческой лиги по направлению «Электроэнергетика». Студенты разработали общие технические решения по созданию автоматизированной системы мониторинга и диагностики силового трансформаторного оборудования и линий электропередачи для Центра управления сетями Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Дальнего Востока.
Кубок чемпионов и золотые медали вручил чемпионам заместитель Министра энергетики России Анатолий Яновский.
Серебряным призером сезона стала команда нефтехимиков «Радикально цепные».
Помимо соревнований, финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры, где смогли напрямую пообщаться с будущими работодателями, задать им вопросы и узнать условия трудоустройства в крупнейших компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
В ходе финала также состоялась традиционная церемония включения в Зал славы «CASE-IN» в новых членов, внесших яркий вклад в работу чемпионата. В Зал славы вошли сразу два представителя СамГТУ: студент Артем Проничев и преподаватель Людмила Мигунова, которая ежегодно организует отборочный этап «CASE-IN» в СамГТУ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 июня 2019 14:15
Дарья исполнила песню «Weird to wonderful» британской певицы Leah McFall под гитарный аккомпанемент студента СамГМУ Максима Елизарова. Социум
11
7 июня 2019 12:56
Он будет приурочен к празднованию Дня России. Социум
111
7 июня 2019 12:12
Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Социум
103
Здравоохранение
7 июня 2019 11:51
Всех неравнодушных жителей города приглашают присоединиться к акции. Здравоохранение
98
6 июня 2019 23:30
Идею поддержали в Общественной палате РФ. Здравоохранение
272
6 июня 2019 21:02
Мероприятие включало в себя бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкодиспансера для всех желающих мам маленьких... Здравоохранение
247
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13810
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13898
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14104
Туризм
7 июня 2019 11:14
По мнению главы региона, это место наиболее удобное для проведения такого мероприятия. Туризм
133
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
199
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
208
Образование
7 июня 2019 14:29
Документ об аккредитации даст возможность университету вести прием на бюджетные места, давать студентам отсрочку от армии на время обучения, принимать на... Образование
3
7 июня 2019 12:21
Помимо соревнований, финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры. Образование
95
5 июня 2019 12:42
Для каждого класса будет определяться отдельное время начала занятий. Образование
248
Культура
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
132
6 июня 2019 13:59
В этом году его открытие будет посвящено 220-летию великого поэта и писателя А.С. Пушкина. Культура
311
6 июня 2019 13:30
Он состоится в Самарской областной детской библиотеке. Культура
292
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14613
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14203
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
859
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1347
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
96
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
87
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
314
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
329
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
244
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
392
Фоторепортажи
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
132
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
557
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
498
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
629
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
538
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
974
Мероприятия