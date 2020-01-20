С 22 января в Тольятти стартует приемная кампания в первые классы школ
20 января 2020 13:56
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Напомним, теперь братья и сестры имеют право учиться в одной школе.
Как рассказали в понедельник, 20 января, чиновники администрации Тольятти, эта привилегия распространяется не только на родных, но и на сводных братьев и сестер. Обязательное условие для зачисления их в одну школу – совместное проживание. Это родители должны будут подтвердить документально, к примеру, свидетельством о регистрации по месту жительства.
Если для зачисления родных братьев и сестер в одну школу заявление могут подать как мамы, так и папы, то в случае со сводными братьями и сестрами сделать это сможет только общий родитель, пишет СитиТраффик.
Фото pixabay.com
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