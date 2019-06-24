Победительницу "Диктанта Победы" из Самарской области наградили в московском Музее Победы

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Церемония награждения победителей "Диктанта Победы" прошла 22 июня в Музее Победы. Награды и призы лучшим знатокам истории вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Среди награжденных - Тысченко Яна Владимировна из Самары."Знаменательно, что в этой акции активное участие приняла наша молодежь: студенты, школьники, и я уверен, что результаты их участия мотивируют их обратиться к хорошей, добротной исторической литературе, к архивным документам, к семейным историям", - отметил председатель РИО.Жюри выбрало 10 победителей диктанта. На церемонию награждения приехали 8 знатоков - из Якутии, Краснодарского и Алтайского краев, Татарстана, Самары и Саратовской области, Калужской и Тамбовской областей.Всего же, по данным организаторов акции, правильно на все вопросы теста ответили более 5,5 тысяч человек. "Самому юному участнику было 10 лет, а самому пожилому – 88", - подчеркнул Сергей Нарышкин.Победители диктанта приняли участие в акции "Свеча памяти", которая проходит в Музее Победы в течение всего Дня памяти и скорби.Акция "Диктант Победы", посвященная истории Великой Отечественной войны и 74-й годовщине Великой Победы, прошла 7 мая. В ней приняли участие более 150 тыс. человек, которые проверили свои знания о Великой Отечественной войне в 85 регионах России и 23 зарубежных государствах, а также на сайте диктантпобеды.рф. Инициаторами и организаторами стали партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и «Волонтеры Победы».