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Новости /  Общество /  Образование  

На ЕГЭ по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться интернетом

26 июня 2019 09:23
98
На ЕГЭ по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться интернетом
Новые технологии позволят оценить критическое мышление школьников.

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете. Изменить процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий для ЕГЭ и ОГЭ).

«Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова.

При этом для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалов (КИМ) могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели.

Например, к ПК будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры. Таким образом эксперимент станет цифровым.

По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.

Технологии позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент с зазубривания информации, считают эксперты. Однако у цифровизации экзамена есть и свои минусы.
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