Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
19 декабря 2019 12:21
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Об этом говорится в ответе на запрос «СО» ОНЛАЙН, направленном ведомством Владимира Мединского 18 декабря. Там также пояснили: «Предложения от ученого совета по указанной кандидатуре получено. В настоящее время вопрос прорабатывается Минкультуры России, о решении будет сообщено позднее». Вопрос редакции о назначении даты очередных выборов ректора остался без ответа.
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Претендовать на новый срок она не может, так как близка к предельному возрасту для занимаемой ею сейчас должности. Тем не менее ученый совет вуза направил учредителю ходатайство о продлении срока нахождения г-жи Куруленко на посту ректора по крайней мере до завершения аккредитации института культуры в 2020 году.
В настоящее время, как сообщила недавно газета «Самарское обозрение», в министерстве рассматривают кандидатуру советника по СМИ при ректорате СамГТУ Ольги Наумовой для назначения исполняющим обязанности ректора до определения даты выборов руководителя вуза.
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