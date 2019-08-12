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Новости /  Общество /  Образование  

Искусственный интеллект будет рекомендовать студентов к отчислению

12 августа 2019 12:47
103
Искусственный интеллект будет рекомендовать студентов к отчислению
Цифровой сервис заработает в России с 2021 года.

Решения об отчислении студентов российских вузов будут приниматься по рекомендациям искусственного интеллекта. Цифровой сервис по выявлению учащихся с низкой академической успеваемостью заработает в России с 2021 года, сообщили РИА Новости в университете МИСИС.

Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. На основе этих данных он сможет предлагать применить поощрение, порекомендовать дополнительные образовательные курсы, активнее спрашивать на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.

Сервис позволит исключить человеческую предвзятость со стороны преподавателей. Для тестирования системы будут выбраны несколько университетов.

Фото: pixabay.com
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