ЕГЭ по физике напишут 150 тыс. выпускников школ
5 июня 2019 09:23
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Единый госэкзамен по физике пройдет сегодня. Его напишут 150 тыс. выпускников школ. В этот же день ученики сдадут письменную часть по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 153 тыс. человек, из них 150 тыс. – выпускники текущего года. Сдавать ЕГЭ по английскому языку намерены более 83 тыс. участников. Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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