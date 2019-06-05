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ЕГЭ по физике напишут 150 тыс. выпускников школ

5 июня 2019 09:23
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ЕГЭ по физике напишут 150 тыс выпускников школ
Свои результаты участники узнают не позднее 20 июня.

Единый госэкзамен по физике пройдет сегодня. Его напишут 150 тыс. выпускников школ. В этот же день ученики сдадут письменную часть по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 153 тыс. человек, из них 150 тыс. – выпускники текущего года. Сдавать ЕГЭ по английскому языку намерены более 83 тыс. участников. Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, передает Радио Маяк.


Фото pixabay.com
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