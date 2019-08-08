Число кандидатов в ректоры Самарского университета может вырасти
8 августа 2019 13:54
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Министерство науки и высшего образования РФ планирует возобновить процедуру определения нового ректора Самарского национального исследовательского университета им.С.П.Королева, но когда именно это произойдет, в ответе на запрос «СО» ОНЛАЙН не уточнили.
В то же время в пресс-службе ведомства пояснили: в случае возобновления список претендентов может расшириться: министерство готово рассматривать как те заявки, что поступили в начале года, так и новые.
Ректора Самарского университета в Минобрнауки РФ изначально должны были выбрать этой весной, однако буквально за день до срока окончания приема документов аттестация кандидатов была отменена. Причины отмены в министерстве не назвали. Тогда документы для участия подали первый проректор — проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев, руководитель направления «Газ и Арктика» центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Роман Самсонов, который вскоре стал первым проректором, проректор по общим вопросам университета Михаил Ковалев, а также врио ректора Владимир Богатырев. Временное исполнение обязанностей ректора возложено на г-на Богатырева приказом от 16 января 2019 года «до назначения ректора университета в установленном порядке на срок не более года», пояснили в министерстве.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что процедура определения ректора СНИУ в силу его статуса национального вуза отличается от других высших учебных заведений. Список кандидатов по сути формирует наблюдательный совет, который не обязан делать это публично. Совет может учесть предложения коллектива вуза, но также может предлагать учредителю в лице Министерства науки и высшего образования РФ и других людей, не связанных с вузом ни постоянной работой, ни инициативой его коллектива. И в отличие от выборной процедуры, в этом случае совет не обязан сообщать, кто предложил ему нового кандидата.
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