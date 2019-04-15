700 юных туристов из Тольятти посетили Самару в рамках проекта «Краеведческий экспресс»

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«Космический экспресс» — именно такая надпись высвечивалась на электронном табло локомотива электропоезда, поскольку поездка была приурочена к Всемирному дню авиации и космонавтики, 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина и годовщине его полета в космос.Проект «Краеведческий экспресс» реализуется на территории Самарской области с 2012 года. По количеству участников он стал крупнейшим экскурсионно-образовательным железнодорожным проектом путешествий для школьников в России.Торжественное отправление поезда из Тольятти было организовано при содействии Администрации городского округа Тольятти руководством школы №86. По дороге в Самару, занявшей около двух часов, для юных туристов проводили познавательные викторины с призами.В Самаре для ребят были организованы 16 экскурсионных маршрутов по 7 тематическим программам (на 16 экскурсионных автобусах), в том числе специальная экскурсионно-образовательная программа с посещением музея авиации и космонавтики им. С.П. Королева и музейно-выставочного центра «Самара космическая».Участники проекта побывали на интерактивной программе «Приключения с Буратино» в Литературном музее им. М. Горького, посетили детскую картинную галерею, бункер Сталина, музей железнодорожной техники, телекомпанию «Скат».«Краеведческий экспресс» — это не только экскурсионный проект. Он также помогает решить важные профориентационные задачи. По словам и.о. руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Аксаны Чтецовой, проект, прежде всего, социально значим, так как имеет патриотическую направленность, через такие туристические проекты детям прививается любовь к краю, в котором они живут, они знакомят наше подрастающее поколение с историей Родины.Для учащихся средних и старших классов в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королева, одном из ведущих российских университетов и научно-образовательных центров нашей страны, состоялось торжественное мероприятие с участием ветеранов космической промышленности, посвятивших свою жизнь космосу, встреча с молодыми учеными и студентами, которые рассказали о нано-спутниках, проектируемых на базе университета, о Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник». Здесь же на выставке можно было увидеть разработки студентов.На базе Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина для младших школьников прошли тематические экскурсии и торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики и Году театра. Перед гостями выступили артисты инклюзивной театральной студии «Преображение» с постановкой «Происшествие в кукольной лавке».Школьный проект «Краеведческий экспресс» между городами Тольятти и Самара был успешно реализован уже в десятый раз.Организатор проекта — самарский туроператор «Профцентр» при поддержке Правительства Самарской области, Самарской пригородной пассажирской компании, Администрации г. о. Тольятти, управления международных и межрегиональных связей г.о. Тольятти, Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. передает пресс-служба облправительства.