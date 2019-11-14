648 школ Самарской области принимают участие в ноябрьском этапе федерального проекта «Урок цифры»
14 ноября 2019 15:08
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Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года. Каждый этап будет посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Самарская область активно включилась в реализацию национального проекта, инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Первый тематический урок - «Большие данные» прошел в ГБНОУ Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей» с участием врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислава Казарина и заместителя министра - руководителя департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области Елены Пинской.
«Урок цифры» - это большая федеральная программа, которая направлена на профориентацию современных школьников, для вовлечения их в цифровую экономику. От того, насколько эффективно, правильно и безопасно наши дети будут использовать эти возможности и зависит их комфортное будущее. Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего. С помощью таких уроков мы готовим кадры для цифровой экономики», - подчеркнул Станислав Казарин.
В рамках урока учащиеся познакомились с понятием «Big Data», их источниками, инструментами анализа, а также с новыми профессиями, связанными с работой с большими данными. «В рамках всероссийского проекта «Урок цифры» для педагогов и ребят с 1 по 11 класс разработаны очень интересные методические материалы, предлагаются специальные тренажёры. После выполнения заданий каждый участник получает сертификат, который может стать хорошим дополнением к портфолио школьника», - рассказала Елена Пинская. Она подчеркнула, что подобные мероприятия являются важным составляющим для реализации национального проекта «Образование».
«Урок цифры» - это не только масштабная просветительская акция для школьников, но и совместная долгосрочная инвестиция в молодое поколение, которое в будущем будет формировать высокотехнологичный рынок труда страны. Для развития цифровой экономики и нового технологического прорыва требуются специалисты, которые умеют обращаться с «цифрой». "Урок цифры" создан как коллективный проект с участием ряда ведущих IT- компаний: "1С", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", Mail.Ru Group, образовательная платформа "Кодвардс", а также Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".
По мнению Светланы Шурыгиной, учителя информатики ГБНОУ Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей», современные школьники живут в век быстрых перемен. «То, что вчера было мечтой, сегодня уже реальность. Конечно, школьная программа не может охватить весь объем новой и необходимой информации. Поэтому «Уроки цифры», на которых школьники имеют возможность получить знания от ведущих технологических компаний, очень нужны и полезны», - подчеркнула Светлана Шурыгина.
Число участников проекта по всей России уже достигло 14 миллионов. В нашем регионе к «Уроку цифры» присоединились 648 школ. Впереди ребят ждут занятия по темам: "Сети и облачные технологии", "Персональные помощники", "Безопасность будущего", "Искусственный интеллект и машинное обучение", передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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