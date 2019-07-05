Юным самарцам предлагают отправиться в литературно-этнографическое путешествие

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12 июля в 12.00 Самарская областная детская библиотека и Альянс Франсез Самара предлагают детям от 7 до 14 лет отправиться в литературно-этнографическое путешествие. У детей будет возможность встретиться с носителем языка Виктором Дублие, больше узнать о Париже и услышать на двух языка одну из НЕизвестных сказок Шарля Перро. Для участия необходима регистрация по тел. 337 03 68. Адрес: ул.Невская, 8.