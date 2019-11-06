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Новости /  Общество /  Образование  

В Нефтегорске прошел X межрегиональный с международным участием Фестиваль методических идей молодых педагогов

6 ноября 2019 12:58
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В Нефтегорске прошел X межрегиональный с международным участием Фестиваль методических идей молодых педагогов
После завершения конкурсных испытаний прошел круглый стол.

Свои методические идеи представили более 260 преподавателей школ и учреждений среднего профессионального образования из Самарской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской областей, Пермского края, республик Мордовия и Татарстан, а также стран ближнего зарубежья (Беларусь, Армения, Киргизия).
На торжественном открытии фестиваля в ДК «Нефтяник» приветственный адрес от имени Губернатора Дмитрия Азарова зачитал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. В обращении к участникам, организаторам и гостям фестиваля глава региона сделал акцент на роли педагогов в достижении целей, поставленных на государственном уровне. По его мнению, перспективные методики и разработки конкурсантов будут востребованы, найдут практическое применение и станут достойным вкладом в дело развития отечественного образования. По итогам реализации национального проекта «Образование» Президент России Владимир Путин поставил задачу – к 2024 году Российская Федерация должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.

«Данный фестиваль помогает учителям применять различные инновационные технологии, которые используют преподаватели из других регионов, это очень актуально, очень интересно», - отметила Юлия Цебулаева, учитель химии из республики Мордовия.
Выступления конкурсантов оценивали экспертные группы, в состав которых вошли ведущие работники образования региона: победители конкурса «Учитель года Самарской области» разных лет, педагоги, подготовившие победителей и призёров Всероссийской предметной олимпиады.
После завершения конкурсных испытаний прошел круглый стол, в котором принял участие и министр образования и науки Виктор Акопьян. Он обсудил с молодыми педагогами вопросы реализации национального проекта «Образование». Также в рамках фестиваля были организованы мастер-классы, тренинги по воспитанию и эффективному общению, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com

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