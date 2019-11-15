Лучшие студенты Самарской области представят регион на премии «Студент года – 2019»

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В финале конкурса Российской национальной премии «Студент года» Российского союза молодежи студенты из Самарской области выступят в 6 индивидуальных и 1 коллективной номинациях. Конкурс проходит с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону в рамках платформы «Россия – страна возможностей».Самарскую область представят Диёра Пирова, студентка Самарского государственного технического университета («Интеллект года»), Светлана Стиханова, студентка Самарского государственного университета путей и сообщения («Общественник года»), Александр Шилин («Председатель студенческого совета года»), Алина Швецкова («Староста года»), Дарья Назаркина, студентка Самарского государственного медицинского университета («Творческая личность года»), Алёна Никифорова, студентка Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева («Спортсмен года»). В коллективной номинации «Комиссия по качеству образования года» регион представит Совет старост Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва.В 2019 году более 8000 студентов российских вузов подали заявки на участие в 65 региональных этапах премии. Из них 600 человек из 55 субъектов страны стали победителями и лауреатами и примут участие во всероссийском очном этапе «Студента года».Всего в рамках премии будут определены победители в 7 индивидуальных номинациях: «Общественник года», «Председатель студенческого совета года», «Интеллект года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Иностранный студент года» и в 7 коллективных номинациях: «Добровольческое объединение года», «Экологическое объединение года», «Творческий клуб года», «Киберспортивный клуб года», «Студенческое СМИ года», «Комиссия по качеству образования года», «Юридическая клиника года».В состав жюри конкурсных испытаний финала премии войдут известные деятели науки и культуры, общественные деятели, спортсмены. Среди них: руководитель группы по экспорту образовательных программ АНО «Корпоративная академия Росатома» Елена Косарева, российская легкоатлетка, Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы Татьяна Лебедева, актер театра и кино Александр Мартынов, российский журналист, телеведущий на «Первом канале» Максим Шарафутдинов, директор ресурсного центра по донорству, эксперт Национального фонда развития здравоохранения, почетный донор России Станислав Давыдов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на общественных началах, обладательница гран-при Российской национальной премии «Студент года – 2018» Анастасия Артемова и другие.В 2019 году организаторами премии выступают министерство науки и высшего образования РФ, министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи, правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба облправительства.